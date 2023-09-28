Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı

“BİZ ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK”

Taziyeleri kabul eden Ayşe Topuz, eşinin gençler için elinden gelen her şeyi yapmak isteyen ve onları çok önemseyen biri olduğunu dile getirdi.

Eşinin gençlerle birlikte olmayı daha çok tercih ettiğini, kendi yaşıtı dostları ve arkadaşlarının da bulunduğunu anlatan Topuz, “Ama gençler onun için o kadar kıymetliydi ki onlarla hep genç kaldı, enerjisini diri tuttu. Ben hayat arkadaşımı, hayatımı kaybettim. O nedenle zor bir süreç.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Hıfzı Topuz’un hem basının hem de edebiyatın belleği olduğunu belirtti.

Topuz’un eski ile bugün arasında bağ kuran köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Olcayto, “Biz ondan çok şey öğrendik. Gazetecilikte bayağı yol aldığım bir sırada Hıfzı Hoca ile yollarımız kesişti, ondan sonra hep ustam saydım çünkü ondan pek çok şey öğrendim.” dedi.