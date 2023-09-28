Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Topuz için Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı - 1

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında yaşamını yitiren gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Topuz’un cenazesi öğle vakti Teşvikiye Camisi'ne getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı - 2

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Topuz’un vefatının basın ve düşünce dünyası için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Eserleriyle, araştırmalarıyla, yazılarıyla birden fazla kuşağa örnek oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun.” dedi.

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı - 3

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Topuz’un her yönüyle cumhuriyetin simgesi isimlerden biri olduğunu kaydederek, “Elbette üzüntülüyüz ama bir yanıyla da cumhuriyetimizin böyle çok kıymetli insanları var. Onları rahmetle, minnetle anıyor olmak, böyle bir toplum olmak bizim için kıymetli.” diye konuştu.

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı - 4

“BİZ ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK”

Taziyeleri kabul eden Ayşe Topuz, eşinin gençler için elinden gelen her şeyi yapmak isteyen ve onları çok önemseyen biri olduğunu dile getirdi.

Eşinin gençlerle birlikte olmayı daha çok tercih ettiğini, kendi yaşıtı dostları ve arkadaşlarının da bulunduğunu anlatan Topuz, “Ama gençler onun için o kadar kıymetliydi ki onlarla hep genç kaldı, enerjisini diri tuttu. Ben hayat arkadaşımı, hayatımı kaybettim. O nedenle zor bir süreç.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Hıfzı Topuz’un hem basının hem de edebiyatın belleği olduğunu belirtti.

Topuz’un eski ile bugün arasında bağ kuran köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Olcayto, “Biz ondan çok şey öğrendik. Gazetecilikte bayağı yol aldığım bir sırada Hıfzı Hoca ile yollarımız kesişti, ondan sonra hep ustam saydım çünkü ondan pek çok şey öğrendim.” dedi.

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı - 5

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise çok değerli bir meslek büyüğü ve ağabeyleri olan Topuz’u kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Topuz'un son iki yıla kadar tüm toplantılarına katıldığını aktaran Güneş, “Genç kuşakla kıdemli kuşak arasında köprü kurdu. Gazeteciliğin bağımsız ve etik kurallarla yapılması için mücadele eden insanlardan biriydi.” değerlendirmesinde bulundu.
Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı - 6

Oyuncu Rutkay Aziz de Topuz’un uluslararası bir değer olduğuna işaret ederek, “Cumhuriyetin bütün değerlerine sonuna kadar sahip çıktı ama bence en önemlisi 100 yaşına kadar ilkeli, onurlu, namuslu, dürüst ve yalansız yaşadı.” şeklinde konuştu.

Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı - 7

Törene merhum Hıfzı Topuz'un oğlu Kerem Topuz, CHP’li Canan Kaftancıoğlu ve eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’in de aralarında bulunduğu siyaset, sanat ve basın camiasından pek çok kişi katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve törene katılanlar, Topuz'un ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze namazının ardından Topuz'un naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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