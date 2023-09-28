Gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci yazar Hıfzı Topuz, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Topuz için Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında yaşamını yitiren gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Topuz’un cenazesi öğle vakti Teşvikiye Camisi'ne getirildi.