Gaziantep TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AFAD kura sonucu ve isim listesi sorgulama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlandı. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni Hatay'da gerçekleştirilmişti. Hatay’ın ardından Gaziantep'te inşa edilen konutların kurası gerçekleştirilecek. İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Gaziantep, Malatya ve Kilis'te evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek. Hatay ardından Gaziantep'teki deprem konutlarının hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.