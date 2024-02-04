Gaziantep TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AFAD kura sonucu ve isim listesi sorgulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlandı. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni Hatay'da gerçekleştirilmişti. Hatay’ın ardından Gaziantep'te inşa edilen konutların kurası gerçekleştirilecek. İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AFAD kura sonucu ve isim listesi sorgulama - 1

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Gaziantep, Malatya ve Kilis'te evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek. Hatay ardından Gaziantep'teki deprem konutlarının hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

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Gaziantep TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AFAD kura sonucu ve isim listesi sorgulama - 2

GAZİANTEP KONUTLARININ AYRINTILARI

Gaziantep'te de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında kentte ihalesi yapılan 25 bin 700 konut etaplar halinde yükseliyor.

Bu konutlardan tamamlanan 10 bin TOKİ ve köy evi şubat ayı içerisinde çekilecek kuranın ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ise yapımı tamamlanan 133 ticarethane hak sahiplerine teslim edildi, 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AFAD kura sonucu ve isim listesi sorgulama - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep’te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AFAD kura sonucu ve isim listesi sorgulama - 4

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Gaziantep deprem konutları kura çekilişi saat 16:00'da canlı olarak gerçekleştirilecek. Kesinleşen sonuçlar, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden sorgulanacak.

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