Gaziantepli baklavacı, Brad Pitt ile Angelina Jolie'ye barışma baklavası gönderecek

Gaziantepli bir baklava ustası,4 yıldır ayrı olan Brad Pitt ile Angelina Jolie'ye barışmaları için özel baklava yaptı. Gaziantepli usta, ''Biz de onların barışması için tepsiye isimlerini yazdık'' dedi.

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DHA 02.08.2020 - 18:47

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin barışması için Gazintep'ten özel baklava gidecek.

Gaziantepli baklava ustası Serdar Urhanoğlu, ünlü model Chrissy Teigen'in sosyal medyada kendilerini takip ettiğini söyledi.

Yaptıkları araştırmada Teigen'in ülkesi ABD'de ünlü bir model ve sunucu olduğunu gördüklerini belirten Urhanoğlu, daha sonra Teigen ile aktör eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi gönderme kararı aldığını kaydetti.

Sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları ünlülerin adreslerini alan Urhanoğlu, baklava ve fıstık ezmesini ABD'ye gönderdi.

ABD'li ünlü isimlerin, Türkiye’den gelen baklava ve fıstık ezmesinin tadına baktıkları anların videosunu, sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinden sipariş aldıkarını ifade eden Urhanoğlu, Gaziantep baklavasının tadına tüm dünyanın bakmasını amaçladığını söyledi.

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4 yıldır ayrı olan ikiliye, isimlerinin yazılı olduğu baklavayı göndermek isteyen Serdal Urhanoğlu, çiftin barışma baklavasının Gaziantep'ten gideceğini söyledi.

Ünlü çiftin barışmasına vesile olmak istediğini söyleyen Serdal Urhanoğlu, filmlerini severek izlediğini ve onları yeniden birlikte görmek istediğini belirterek, "Dünyaca ünlü film yıldızları yaklaşık 4 yıldır ayrılar. Küsleri barıştırmak için gelenek olarak baklava ikram edilir.

Biz de onların barışması için tepsiye isimlerini yazdık. Umarım barışmalarına tekrar vesile oluruz. Severek izlediğimiz filmleri var. Onların barışmasına vesile olursak ne mutlu bize. Kendilerine ulaşalım baklavamızı yaşadıkları ülkeye gönderelim tatlı yiyip tatlı konuşsunlar'' dedi.

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