Gaziantepli Barbie ailesi

Pembeye boyanan eşyaları kendilerinin yaptığını belirten Mustafa Ertay, pembe hikayesini şöyle anlattı:

“Eşim renkleri çok seviyordu. Canlı renklerin enerjisini de çok seviyoruz. Böyle bir şeyler tasarladık. Her geçen gün bir şeyler eklemeye devam ediyoruz. Eşim de moda tasarımcısı. Her şeyi kendimiz üretmeye gayret ediyoruz. Dolapları, duvarı, eşyaları boyuyoruz. Hazır almıyoruz kendimiz yapıyoruz. Ben eşime evde yardım ederim. Eşim de bana yardım eder. İki tane kızımız var. Nasıl bir damadımız olmasını istiyorsak, eşime de öyle bir eş kaynanama da kayınbabama da öyle damat olmaya çalışıyorum. Eşim de sağ olsun bana hep yardımcı olur. 12 yıllık evliyiz, eşim bir defa dahi olsa kuaföre yollamadım. Eşim bana hürmet eder, ben de ona karşılıklı olarak yardımcı olmaya çalışırım. 2 tane kızımız var onlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Bol bol spor yapıyoruz. Her boş zamanlarımız da bisiklet süreriz. Kızlarımızla beraber değerli zamanlar geçirmeye çalışıyoruz.”