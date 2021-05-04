Gaziantep'teki camide gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

DHA 04.05.2021 - 15:19
İmam ve müezzinler, grupların çıkmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İhbar üzerine camilere güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler dışarı çıkmak istemeyenleri gözaltına alındı. Camideki gerginliğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Gözaltına alınan 76 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan 76 kişi hakkında ayrıca 'Polis memuruna mukavemette bulunmak, tehdit ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.