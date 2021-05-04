Gaziantep'teki camide gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Gaziantep'te bazı gruplar, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un "itikaf yapacağız" açıklamasının ardından 3 camide toplandı.

İmam ve müezzinler, grupların çıkmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İhbar üzerine camilere güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayla ilgili adli ve idari olarak paylaşılan soruşturmada müdahale sırasında biber gazı kullanan güvenlik personeli görevden uzaklaştırıldı.