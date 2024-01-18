Gaziosmanpaşa'da yıkılma tehlikesi olan binalar için vinç desteği

"DÜN GECE AKRABALARIMIZDA KALDIK"

Tedbir amaçla boşaltılan binada oturan Ahmet Talip Ünak, "Dün akşam buranın temel boşalması yapıldı. Temelin fazla altına girdikleri için bizim binanın temelinin altı boşalmış. Şu anda bizim bina, ister istemez yanımızdaki diğer binadan ayrılmış. Ayrılma olduğundan dolayı binayı komple tahliye edip mühürlediler. Bekliyoruz, vinç ile destek verdiler ama bina gitmiş artık, altını boşaltmışlar çünkü. Dün gece akrabalarımızda kaldık. Belediye yetkilileri falan herkes burada ama herkes bina ile uğraştığı için henüz bize bilgi veren yok. Kimliklerimizi, telefon numaralarımızı aldılar o kadar." diye konuştu.