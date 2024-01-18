Gaziosmanpaşa'da yıkılma tehlikesi olan binalar için vinç desteği
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir inşaat alanındaki hafriyat çalışmasının ardından oluşan toprak kayması nedeniyle inşaatın yanında bulunan bitişik iki bina arasında yarık oluştu. Yıkılma riskine karşın boşaltılan iki bina, olay yerine getirilen vinç yardımıyla desteklendi.
Dün akşam saat 20.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaatın temelindeki hafriyat çalışması sırasında, toprak kayması meydana geldi.