Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

2024 Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden gündeme geldi. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenler tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında bilgiler...