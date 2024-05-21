Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Mayıs ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı tatili başlangıç tarihi oldu. İslam dininde iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
2024 Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden gündeme geldi. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenler tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında bilgiler...