Gazipaşa Belediyesi hangi partide? Gazipaşa Belediye başkanı kimdir? Gazipaşa Belediye başkan adayları

GAZİPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gazipaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Kimdir?

Antalya ili Gazipaşa ilçesi Gökçesaray köyünde 10.11.1964 tarihinde doğdu. 1971-1976 yıllarında Gökçesaray köyünde ilkokulu, 1976-1979 yıllarında Aksu Öğretmen Lisesinde ortaokulu,1979-1982 yıllarında ise Antalya Lisesinde liseyi okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1986 yılında mezun oldu.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı’nda yaptığı yüksek lisansını 05.04.1999 tarihinde tamamladı. “Başka Ülkelerde ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Belediyeler” konulu tez hazırladı. Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının açtığı sınavı kazanan Mehmet Ali Yılmaz, 01.02.1988 tarihinde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla müfettiş ve başmüfettiş oldu.30 yıllık meslek hayatı boyunca gerek Ankara’da gerekse Ankara dışında, çok değişik alanlarda ve konularda başarı ve özveriyle çalıştı. Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda devlet işleyişini yakından görme fırsatı oldu. Ülkenin birçok iline görevi gereğince seyahat etti. Göreviyle ilgili birçok seminer, konferans ve eğitim toplantılarına katılarak alanındaki değişikleri, yenilikleri her zaman takip etti. İyi derecede Almanca bilen Mehmet Ali Yılmaz, bilgi birikimi ve deneyimiyle, seminer ve konferansların bazılarında eğitici olarak görev aldı.Akademik kariyerinin yanısıra toplumsal duyarlılığı sayesinde sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Uzun süre Sigorta Başkanlık Müfettişleri Derneği Başkanlığını yürüttü. Devlet Denetim Elemanları Derneği’nde (DENETDE), Antalya Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği’nde (ANKARA-ANTALYALILAREVİ) yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Mehmet Ali Yılmaz halen, Sigorta Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (SİYAV) üyesi ve Mülkiyeliler Birliği üyesidir.