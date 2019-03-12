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Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyo Hattı'nın açılışı sonrasında makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı.

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    Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı.
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    Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'ndaki ilk seferden kareler...
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