Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyo Hattı'nın açılışı sonrasında makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı.
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1Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı.
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2Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı.
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3Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'ndaki ilk seferden kareler...
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