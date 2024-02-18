Gebze'de ilginç tesadüf: Aynı isim ve soyadla aynı mahalle muhtarlığı için yarışıyorlar

Demir, bu durumun mahalleye farklı atmosfer getirdiğine işaret ederek, "Bu güzel bir şey ve benim açımdan hiç sakıncası yok. Burada milletin tercihi önemlidir. Kim kazanırsa onu tebrik ederiz. Kahvehanede otururken iki Bayram Demir'in olmasıyla ilgili arkadaşlarla aramızda latifeler oluyor. Bu da güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarını yürütürken kendisini tanıyanların köyünün ismiyle "Sınırlı Bayram" şeklinde hitap ettiğini belirten Demir, diğer adayı da köyüyle anan vatandaşların, seçim pusulasına yazılan aza isimlerinden de oy verecekleri kişiyi ayırt edebileceklerini kaydetti.