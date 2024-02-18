Gebze'de ilginç tesadüf: Aynı isim ve soyadla aynı mahalle muhtarlığı için yarışıyorlar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan, isimleri, soyadları, memleketleri aynı olan ve aynı marka otomobili bulunan iki aday, benzerliklerinin oluşturduğu tatlı rekabet eşliğinde seçim kampanyası yürütüyor.
Giresun Yağlıdere ilçesinde doğan 45 yaşındaki Bayram Demir ve 49 yaşındaki Bayram Demir, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ulus Mahallesi muhtarlığı için başvuru yapan 4 aday arasında yer aldı.