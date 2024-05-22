Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi

ÇEKİLEN PARAYI KRİPTO PARA HESABINA AKTARDILAR

Kayalı hem kimlik bilgilerini çalarak adına hesap açarak kredi kullanan kişi ya da kişiler hem de banka hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayalı, kredi çekilen hesaba bloke koydurmasına rağmen 350 bin TL’nin 190 bin TL’sinin Elektronik Fon Transferi (EFT) ile başka hesaba geçtiğini öğrendi.