Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi
Muğla’da yaşayan Uğur Kayalı adına, müşterisi olmadığı özel bir bankada hesap açılıp, rızası dışında 350 bin lira ihtiyaç kredisi kullanıldı. Adına kredi çekildiği haberini gece 01.51’de gelen SMS’le öğrenen Kayalı, konuyu yargıya taşıdı. Hesabına bloke koydurmasına rağmen, paranın üçüncü kişilere, oradan da kripto para hesaplarına aktarıldığını söyleyen Kayalı, kendisi gibi 150 mağdur daha olduğunu ifade etti.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personeli Uğur Kayalı’nın cep telefonuna, 3 Mayıs gecesi saat 01.51’de özel bir bankadan SMS geldi.
Bankadan gelen SMS’te, “350 bin lira tutarındaki ihtiyaç krediniz onaylandı, artı hesabınız tanımlandı ve çekilen kredi sigortalandı.” ifadeleri yer alıyordu.