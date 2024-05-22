Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi

Muğla’da yaşayan Uğur Kayalı adına, müşterisi olmadığı özel bir bankada hesap açılıp, rızası dışında 350 bin lira ihtiyaç kredisi kullanıldı. Adına kredi çekildiği haberini gece 01.51’de gelen SMS’le öğrenen Kayalı, konuyu yargıya taşıdı. Hesabına bloke koydurmasına rağmen, paranın üçüncü kişilere, oradan da kripto para hesaplarına aktarıldığını söyleyen Kayalı, kendisi gibi 150 mağdur daha olduğunu ifade etti.

Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi - 1

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personeli Uğur Kayalı’nın cep telefonuna, 3 Mayıs gecesi saat 01.51’de özel bir bankadan SMS geldi.

Bankadan gelen SMS’te, “350 bin lira tutarındaki ihtiyaç krediniz onaylandı, artı hesabınız tanımlandı ve çekilen kredi sigortalandı.” ifadeleri yer alıyordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi - 2

Bankanın müşteri hizmetleriyle görüşen Kayalı, bankanın müşterisi olmadığını, ihtiyaç kredisi ile artı hesap başvurusunda bulunmadığını ve herhangi bir onay vermediğini belirtti.

Ancak müşteri hizmetleri yetkilisi mobil onay mesajı verildiğini, işlemin iptal edilemeyeceğini bildirdi.
Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi - 3

ÇEKİLEN PARAYI KRİPTO PARA HESABINA AKTARDILAR

Kayalı hem kimlik bilgilerini çalarak adına hesap açarak kredi kullanan kişi ya da kişiler hem de banka hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayalı, kredi çekilen hesaba bloke koydurmasına rağmen 350 bin TL’nin 190 bin TL’sinin Elektronik Fon Transferi (EFT) ile başka hesaba geçtiğini öğrendi.
Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi - 4

Mağdur olduğunu belirten Kayalı, “Banka konuyla ilgili sorumluluğunun olmadığını belirtiyor. Müşterisi bile olmadığım bankadan adıma hesap açılıp, kredi kullanılmış. Hesaplara bloke koydurmama rağmen para üçüncü kişilere, oradan da kripto hesaplara aktarılmış.” dedi.

Gece 01.51’de bankadan gelen SMS’le dolandırıldığını öğrendi: Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin lira kredi çekildi - 5

150 MAĞDUR VAR

Kendisi gibi mağdurlardan oluşan 150 kişilik bir WhatsApp grubu kurduklarını anlatan Kayalı, “Gruba dahil olduğumda 50 kişiydik. Bu şekilde mağdur edilen çok daha fazla kişinin olduğunu düşünüyorum. Konteynerde yaşayan depremzedeler adına bile hesap açılıp, kredi çekilmiş. Bankaların güvenlik açığı anlamadığım bir şekilde giderilmiyor. Yetkililerden yardım bekliyorum.” şeklinde konuştu.

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