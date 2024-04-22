Gecelik giydirip, mermi yutturdular: Bursa’daki işkence davasında karar belli oldu
Bursa’daki mermili gecelikli işkence davasında karar belli oldu. Mahkeme heyeti suçlarını sabit gördüğü sanıkları 4 yıl 7 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere, son savunmalarını mahkeme mübaşirinin kamerasına yaptı.
Bursa’daki mermili gecelikli işkence davasında sanıklara 4 yıl 7 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Olay, 10 Şubat 2022’de Yıldırım’da meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan. M. ile Yaşar Deniz Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi.
Erhan M., arkadaşı Mehmet Ş. ile birlikte Çakıcı’nın evine gitti.
Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Yaşar Deniz Çakıcı, yanındaki Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Y. ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Ş’nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü.Bu sırada Yaşar Deniz Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M’nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu.