Gecelik giydirip, mermi yutturdular: Bursa’daki işkence davasında karar belli oldu

“BENİ TAKİP ETTİ”

Tutuksuz sanık Gamze Ü. ise savunmasında Erhan M’nin eski erkek arkadaşı olduğunu, daha önce de kendisini tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını belirtti. Gamze Ü., ağabeyi gibi gördüğünü söylediği Yaşar Deniz Çakıcı’nın evine giderken Erhan M.’nin kendisini takip ettiğini ve olayın bu yüzden yaşandığını kaydetti.

“GÖRÜNTÜLERİ BENDEN ZORLA ALDILAR”

Daha önce tahliye edilen müşteki sanık Mehmet Ş. de tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. İşkence görüntülerini kendi isteğiyle çekmediğini söyleyen tutuksuz sanık, “Darbederek beni zorladılar.” dedi.

“YAŞAR ZORLA EVE ALDI”

Müşteki Erhan M., “Ben sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı’dan ve müşteki sanık Mehmet Ş.’den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim. Beni Yaşar Deniz Çakıcı ters kelepçe yapar gibi eve zorla aldı. Yanında da Ebubekir Tokatlı vardı. Kafamı sanırım Mehmet tutmuştu. Ebubekir dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar.” diye konuştu.