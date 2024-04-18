Gelinkayası Şelalesi'nde korkutan görüntü

Eskiden şelaleden suyun çok şiddetli aktığına işaret eden Kaleli, şunları kaydetti:



"Eskiden olsa karın erimesine bağlı olarak su seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle şu anda burada duramazdık. Suyun çıkardığı gürültüden buralarda duramazdık. Geceleri şelalenin, suyun gürültüsünden uyuyamazdık. Sel gelirdi, kenardaki evlere taşardı. Küresel ısınmadan mıdır, mevsimler mi değişti nedendir bilmiyoruz. O günleri, karı özlüyoruz ama artık yok."



Şelalenin kaynağındaki suyun son yıllarda oldukça azaldığına dikkati çeken Kaleli, artık çok az olan suyun şelaleye ulaşamadan kaybolduğunu belirtti.



Kaleli, Gelinkayası Şelalesi'nin yan yana iki parçadan oluştuğunu dile getirerek, "Bir tarafı 15-20 metre, diğeri 50-60 metre arasındaydı. Maalesef ikisi de kurudu." ifadesini kullandı.