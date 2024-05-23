Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: 13 dönümlük tarlayı talan ettiler

"KIZ ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI OLACAKTI"

Hasat şenliği öncesinde hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy’de incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Obuz, “Belediyemizin Çayırköy’de bulunan 13 dönümlük arazisinde Çilek Hasadı etkinliğimiz olacaktı. Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı. Bu her sene yaptığımız ve başkanımızın çok önemsediği bir uygulama. Dün akşam karalama amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı yapıldı bilmiyoruz ama bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu olayı inşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez” dedi.