Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: 13 dönümlük tarlayı talan ettiler
İzmit Belediyesi tarafından 13 dönümlük alana dikilen ve hasadı yapılıp geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan yaklaşık 500 kilogram çilek çalındı. Yaşanan hırsızlık sebebi ile Çilekköy’de yapılacak hasat şenliği iptal edildi.
İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasada hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı.