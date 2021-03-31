Gelmeyen bahar arı ölümlerini yüzde 70'e yükseltti

DHA 31.03.2021 - 11:06
Bursa'da, ülke genelinde mevsim normallerinin dışında seyreden soğuk hava, arı ölümlerini arttırdı. Arı üreticileri, arı ölümlerinin yüzde 70'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan arı üreticisi İsmail Dilbıyık, arı ölümlerindeki artışın üretimi azaltacağını, dolayısıyla bal fiyatlarının artacağını belirtti.
Dilbıyık konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Arı çiftliğinde bal, polen, arı sütü, arı ekmeği, propolis gibi ürünler üretiyoruz. Arılar öldüğü için üretim bu yıl az olacak. Bu bal fiyatlarını da etkileyecek. Allah arıya kış uykusu nasip etti. Arılar yazın tarlada, geceleri de kovanda çalışır. Dolayısıyla kış döneminde arı çalışmadığı için arı ölmüyordu. Fakat bu yıl ocak ayı sıcak geçtiği için, şimdi de kar yağışı olduğu için arılarımız öldü. Bu seneyi yaşayıp hep birlikte göreceğiz"
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak ise “Ülkemizde, giderek artan arı ölümlerini gözlemliyoruz. Bu yıl, daha fazla arı ölümlerinin olduğu yönünde haberler aldık.” açıklamalarında bulundu.