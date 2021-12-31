Gemide dünyaya gelen kedi tayfanın yol arkadaşı oldu

"ONUNLA BERABER CANIMIZ SIKILMIYOR"

Çok alıştıkları Lolipop'a kendileriyle kalmak istediği sürece bakacaklarını dile getiren Arslan şunları kaydetti:

"Biz zaten hayvanları seviyoruz, severek bakıyoruz. Yanımızda durduğu müddetçe bakarız. Dışarda bir kedi gördüğümüz zaman muhakkak ona kuru mama alıyoruz. Gemiden ayrılamayacak durumda olursak yakındaki bir esnafa mamayı bırakıp kediye vermesini istiyoruz. Hasta bir kedi bulunca onu veterinere götürüyoruz, baktırıyoruz. Çok şükür onlara baktığımızda Allah da bize daha fazla veriyor. Yemekleri de seçerek yiyor. Eskiden kuru mama yemiyordu, balık taze olmayınca yemiyordu. Canlı balık olunca onu da doğrayıp veriyorduk. Yoksa yemiyordu. Biraz nazlı yetişmiş ama ne yapalım o da bizim dostumuz. Onunla beraber canımız sıkılmıyor. Onunla oynuyoruz, günümüz onunla geçiyor."