Genç Dilara’yı yatağa mahkum eden kaza: “Sanık olası kasıttan yargılanmalı”
İzmir’de motosikletli Dilara Aldanoğlu’na çarparak yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü İsa Eyice’ye verilen 4,5 yıllık hapis cezası istinaf mahkemesine taşındı. Genç kadının ailesi verilen karara tepkili. Kızının 2 yıl 3 aydır yatağa mahkum olduğunu söyleyen anne Yasemin Aldanoğlu, “Sanığın ehliyetsiz trafiğe çıkışı, olası kasta girmeli. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum. Bu bir ilk olsun. Bu tür kişiler yüzünden gencecik insanların hayatları mahvolmasın.” dedi.
İzmir’de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarpmasıyla yatağa mahkum kalan Dilara Aldanoğlu’nun ailesi, kızlarına çarpan sürücüye verilen cezaya tepki gösterdi.