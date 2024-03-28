Genç Dilara’yı yatağa mahkum eden kaza: “Sanık olası kasıttan yargılanmalı”

DOĞUM GÜNÜNDE ÇAĞRI

Kızı Dilara’nın 2 yıl 3 aydır yatağa mahkum olduğunu belirten Yasemin Aldanoğlu, “Kızım 4 ay yoğun bakım servisinde, 4 ay ise palyatif serviste kaldı. Kızımı 8 ay sonra evine getirebildik. Kızımın dün doğum günüydü. 2 doğum gününü hastanelerde geçirmişti. Allah bu doğum gününü evinde geçirmeyi nasip etti.” dedi.

Kızına çarpan ehliyetsiz sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdıklarını belirten anne Aldanoğlu, “Kızım yürümüyor, konuşmuyor, tepki vermiyor. Hiçbir şekilde bizi tanımıyor. Sanığın ehliyetsiz trafiğe çıkışı, olası kasta girmeli. Bizim hastanelerde geçirdiğimiz bir günü bile ödeyemez. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum. Çünkü ehliyeti yok. Bu bir ilk olsun. Bu tür kişiler yüzünden gencecik insanların hayatları mahvolmasın.” dedi.

“BİRLİKTE GÜZEL HAYALLERİMİZ VARDI”

Dilara Aldanoğlu’nun kardeşi Açelya Aldanoğlu da “Ablamla birbirimize çok bağlıydık. Birlikte güzel hayallerimiz vardı. Ablamın en büyük hayali akademisyen olmaktı. Kazadan sonra yatağa bağımlı makinelere bağlı, bilinci kapalı yaşıyor. Perişanız. Bir mucize olması için çabalıyoruz. Buna neden olan kişinin adil bir yargılamayla hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Ablam için adalet istiyoruz.” diye konuştu.