Genç kızların kavgasına aileler de dahil oldu, mahalle karıştı

Zeytinburnu’nda genç kızlar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca mahalle karıştı.

Olay, geçen cuma günü Gökalp Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki genç kız arasında parkta henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.