Genç kızların kavgasına aileler de dahil oldu, mahalle karıştı
İstanbul Zeytinburnu’nda iki genç kız arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Ailelerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Zeytinburnu’nda genç kızlar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca mahalle karıştı.Olay, geçen cuma günü Gökalp Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki genç kız arasında parkta henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.