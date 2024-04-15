Genç kızların kavgasına aileler de dahil oldu, mahalle karıştı

İstanbul Zeytinburnu’nda iki genç kız arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Ailelerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Genç kızların kavgasına aileler de dahil oldu, mahalle karıştı - 1

Zeytinburnu’nda genç kızlar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca mahalle karıştı.

Olay, geçen cuma günü Gökalp Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki genç kız arasında parkta henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç kızların kavgasına aileler de dahil oldu, mahalle karıştı - 2

Genç kızlardan biri durumu ailesine anlatınca, aile konuşmak için karşı tarafın evine gitti.

Ardından iki aile arasında kavga çıktı. Komşuların da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Genç kızların kavgasına aileler de dahil oldu, mahalle karıştı - 3

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Genç kızların kavgasına aileler de dahil oldu, mahalle karıştı - 4

Ailelerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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