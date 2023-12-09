Genç okçulardan dünya çapında başarı

5 yıldır okçuluk sporu ile ilgilenen Batuhan Levent Sağlam, Cengiz Yıldırım’ın okula gelip okçuluk alanında antrenörlük yapmasıyla okçuluk hayatının başladığını belirterek, 21 yaş altında makaralı yayda dünya dördüncüsü olduğunu söyledi.
Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’nün kurucu üyelerinden olan Cengiz Yıldırım ise Türkiye’nin en çok kupa ve madalya kazanan kulüplerinden bir tanesi olduklarını aktararak, “7 tane milli sporcu yetiştirdik. Bu spor yedi yaşından doksan yaşına kadar hedef kitlemiz olan, tüm bireylerin rahatlıkla yapabileceği bir spordur. Geçtiğimiz günlerde yurtdışında yapılan dünya salon okçuluk turnuvasında bir dünya şampiyonu, bir de dünya dördüncüsü çıkardık” diye konuştu.
Okçuluk antrenörü Emine Yıldırım, bir sporcunun okçu olabilmesi için aldıkları temel teknik eğitiminin bir yıl sürdüğünü ifade ederek, “Arda ve Batuhan hemen hemen yedi yıldır ara vermeden sürekli devam eden sporcularımızdan. Onlar hazırlanırken minik yaş gruplarındaki yarışmaların neredeyse hepsine giriyorlardı. Girdikleri her yarışmada da mutlaka bireysel ya da takım dereceleri oldu. Dünya şampiyonluğu, dünya dördüncülüğü tesadüf değil, çalışarak geldiler buralara kadar. Çalışma sistemleri şöyle haftanın en az 4 ila 5 günü antrenmanlara geliyorlar. Günlük 3 ila 4 saat antrenmanları var. Bizim yazdığımız programlara göre hem oklarını atıyorlar hem de kondisyon programlarını çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.