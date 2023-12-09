Genç okçulardan dünya çapında başarı

Dönmezgüç, dünya şampiyonu olduğu yarışma, başlamadan önce gidip gitmeyeceğinin belli olmadığı bilgisini vererek, “Ama gideceğimi öğrendiğimde zaten çalışmalarımı da arttırmıştım. Kendime güveniyordum ve böyle bir şeyi de kendimden bekliyordum zaten. Elimden geldiğince aslında her gün gelmeye çalışıyorum. Haftanın altı günü buradayım. Okuldan sonra zamanım olduğu sürece antrenmanlarımı yapıyorum” dedi.

Dünya şampiyonu Dönmezgüç, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydederek, “Fakat bu süreçte hocalarımız ile birbirimizi tanıdık, anlaştık. Onların da beni tanıması benim başarımda büyük bir etken tabii ki. Lüksemburg'ta yapılan bir müsabaka idi. Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı 31 ülkenin bulunduğu bir yarışmaydı. Ben de klasik yay U21 kategorisinde yarıştım dünya şampiyonu oldum” ifadelerini kullandı.