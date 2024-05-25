Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 EGM polis tayin sonuçları)
Polis tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen polislerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl komiser, başkomiser ve emniyet müdürü gibi terfiler, EGM tarafından yapılıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli olacak. Peki, 2024 polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 polis tayinlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023'de haziran ayında yapılan polis tayinleriyle birlikte şark (doğu) görevi atamaları da belli olmuştu. Şimdi gözler EGM tarafından yapılacak olan 2024 yılı polis tayin sonuçlarına çevrildi. İşte, EGM polis tayin sonuçlarında son bilgiler...