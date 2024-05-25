Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 EGM polis tayin sonuçları)

2024 polis tayinlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023'de haziran ayında yapılan polis tayinleriyle birlikte şark (doğu) görevi atamaları da belli olmuştu. Şimdi gözler EGM tarafından yapılacak olan 2024 yılı polis tayin sonuçlarına çevrildi. İşte, EGM polis tayin sonuçlarında son bilgiler...