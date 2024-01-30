Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak
Muğla’da otomobili ile yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Sıla Akgül’e çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık Tolga Yağcı hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yağcı, genç Sıla’nın ölümüne ilişkin yeniden yargılanacak.
Muğla’da yaya geçidinden geçtiği sırada çarptığı Sıla Akgül’ün (15) ölümüne neden olan sürücü Tolga Yağcı, yeniden yargılanacak.
Kaza, 14 Aralık 2022 günü saat 08.00 sıralarında Muğla - Aydın karayolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi.
Yatağan’dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı’nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül’e çarptı.
Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.