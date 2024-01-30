Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak

Muğla’da otomobili ile yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Sıla Akgül’e çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık Tolga Yağcı hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yağcı, genç Sıla’nın ölümüne ilişkin yeniden yargılanacak.

Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak - 1

Muğla’da yaya geçidinden geçtiği sırada çarptığı Sıla Akgül’ün (15) ölümüne neden olan sürücü Tolga Yağcı, yeniden yargılanacak.

Kaza, 14 Aralık 2022 günü saat 08.00 sıralarında Muğla - Aydın karayolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi.

Yatağan’dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı’nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül’e çarptı.

Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak - 2

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmanın ardından Yağcı hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yağcı, Muğla 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Ocak 2023’te görülen davanın ilk duruşmasında, 33 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Davanın 19 Ekim 2023’te görülen 4’üncü duruşmasına; kazada ölen Sıla Akgül’ün annesi Ayşen Akgül, babası Gürkan Akgül, tutuksuz yargılanan Tolga Yağcı ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı Fatih Geliş, esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak - 3

SAVCI, SANIĞIN ASLİ KUSURLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcı, mütalaasında sanık Yağcı’nın, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre, otomobil ile kavşak yaklaşımındaki seyrini kendisine hitaplı levhalar dikkate alacak şekilde sürdürmediği, aydınlatma bulunmayan mahalde zeminin de ıslak olmasını gözeterek far ışığı altındaki görüş alanını dair yeterli kontrolleri yapmadığını belirtti.

Yağcı’nın ilk geçiş hakkını yaya geçidinden geçiş yapmakta olan Sıla Akgül’e vermeyip, kontrolsüzce gerçekleştirdiği seyri sırasında çarptığını kaydetti. Savcı Geliş, mütalaasında olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle otomobil sürücüsü Yağcı'nın asli kusurlu olduğu, ölen Akgül’ün ise kusurunun bulunmadığını belirtti. Mütalaada, sanık Yağcı’nın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.
Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak - 4

4 YIL HAPİS CEZASINDA İNDİRİM

Hakim, mütalaaya ilişkin beyanların alınmasının ardından kararını açıklayıp, sanık Yağcı’ya taksirle ölüme neden olma suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza 3 yıl 4 aya indirildi.

Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak - 5

İSTİNAF KARARI BOZDU

Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Yağcı’ya verilen cezayı az bularak yeniden yargılanmasına karar verdi.
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