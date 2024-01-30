Genç Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak

SAVCI, SANIĞIN ASLİ KUSURLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcı, mütalaasında sanık Yağcı’nın, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre, otomobil ile kavşak yaklaşımındaki seyrini kendisine hitaplı levhalar dikkate alacak şekilde sürdürmediği, aydınlatma bulunmayan mahalde zeminin de ıslak olmasını gözeterek far ışığı altındaki görüş alanını dair yeterli kontrolleri yapmadığını belirtti.

Yağcı’nın ilk geçiş hakkını yaya geçidinden geçiş yapmakta olan Sıla Akgül’e vermeyip, kontrolsüzce gerçekleştirdiği seyri sırasında çarptığını kaydetti. Savcı Geliş, mütalaasında olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle otomobil sürücüsü Yağcı'nın asli kusurlu olduğu, ölen Akgül’ün ise kusurunun bulunmadığını belirtti. Mütalaada, sanık Yağcı’nın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.