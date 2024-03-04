Genç kadının şüpheli ölümü: Polis yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde duruyor
Karabük’te Hande Ciğeroğlu isimli kadın, bir istinat duvarının dibinde ölü bulundu. Polis, vücudunda herhangi bir şiddet, boğuşma ya da silahlı yaralama izin bulunmayan genç kadının düşme sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruyor.
Karabük’te bir kadın, istinat duvarının dibinde ölü bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’ndeki 131’inci Sokak’ta yaşandı.Bir apartmanın yanında, istinat duvarının dibinde yerde hareketsiz halde yatan kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.