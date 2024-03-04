Genç kadının şüpheli ölümü: Polis yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde duruyor

Karabük’te Hande Ciğeroğlu isimli kadın, bir istinat duvarının dibinde ölü bulundu. Polis, vücudunda herhangi bir şiddet, boğuşma ya da silahlı yaralama izin bulunmayan genç kadının düşme sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruyor.

Genç kadının şüpheli ölümü: Polis yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde duruyor - 1

Karabük’te bir kadın, istinat duvarının dibinde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’ndeki 131’inci Sokak’ta yaşandı.

Bir apartmanın yanında, istinat duvarının dibinde yerde hareketsiz halde yatan kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç kadının şüpheli ölümü: Polis yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde duruyor - 2

Polisin incelemesinde kadının Hande Ciğeroğlu olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Ciğeroğlu’nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu.

Genç kadının şüpheli ölümü: Polis yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde duruyor - 3

DİNLENMEK İÇİN OTURUP DÜŞTÜ MÜ?

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir dayak, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadı.

Emniyet güçleri ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle meydana geldiği üzerinde duruyor.
Genç kadının şüpheli ölümü: Polis yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde duruyor - 4

Polis, Ciğeroğlu’nun dinlenmek amacıyla apartmanın istinat duvarına oturduğu sırada dengesini kaybedip düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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