Genç kadının şüpheli ölümü: Polis yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde duruyor

DİNLENMEK İÇİN OTURUP DÜŞTÜ MÜ?

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir dayak, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadı.

Emniyet güçleri ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle meydana geldiği üzerinde duruyor.