Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1453 yurt yönetim personeli alacak (GSB yurt personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları)
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı. Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Peki, GSB yurt personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde 1453 yurt yönetim personeli istihdam edilecek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."