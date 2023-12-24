Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması
8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürerken gözler af kararına çevrildi. Yeni yargı paketi birçok farklı suçtan hüküm giyen mahkum ve aileleri için de genel af umuduna neden oldu. Peki, genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af sorularına yanıt verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af iddialarına açıklık getirdi. Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını dile getirdi.