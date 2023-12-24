Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması

HAPİS CEZASI İNFAZI DEĞİŞİYOR

İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.



Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.



Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.