Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması

8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürerken gözler af kararına çevrildi. Yeni yargı paketi birçok farklı suçtan hüküm giyen mahkum ve aileleri için de genel af umuduna neden oldu. Peki, genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af sorularına yanıt verdi.

Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması - 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af iddialarına açıklık getirdi. Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını dile getirdi.

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Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması - 2

"8. yargı paketi içinde cezaevinde mahkum olanlara genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç, böyle bir hususun gündem olmadığını dile getirdi.

Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması - 3

PAYLAŞILAN İLK BİLGİLER

65 maddeden oluşan paketin 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

KADINLARA SOYADI KULLANMA HAKKI

Değişikliklerin en dikkat çeken maddelerinden biri de evlenen kadınların soyadı kullanma hakkı.

Mevcut durumda iki soyadı kullanabilen kadınlara, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkı tanınacak.

Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması - 4

HAPİS CEZASI İNFAZI DEĞİŞİYOR

İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.

Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.

Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan af açıklaması - 5

ADLİ PARA CEZALARINDA YENİ LİMİT

Adli para cezalarında ön ödemenin taban limiti ise 30 liradan 100 liraya yükselecek ve üst sınır 500 lira olacak.

Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar, 100 lira ile 500 lira arasındaki bir rakamın gün ile çarpımıyla belirlenecek.

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