Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları

1 Çanakkale Zaferi'ne ilişkin Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde, siperde elleri tetikte bekleyen Mehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

2 Fotoğraflarda, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklerken nöbet tutarken top bataryalarıyla atış yaparken görüntüleri yer alıyor. Cephe hattında gönüllü olarak bombacılık yapan küçük bir çocuğa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiği bağımsızlık mücadelesinin ispatı olarak fotoğraflar arasında yer alıyor.

3 Albümdeki diğer dikkat çekici fotoğraflar arasında yemek dağıtımı sırasında sıraya girerek kazanlardan yemeklerini alan askerlerle kendi arasında eğlence yapan bir birlik de yer alıyor.

4 Arşivde, itilaf donanmasına ait Bouvet zırhlısını batıran top ve topçular ile Yaralı Hastanesi'ne kaldırılan bir askere yapılan müdahalenin yanı sıra siperdeki İngiliz ve Anzak birliklerinin fotoğrafları da bulunuyor.

5 Paylaşılan belgeler arasında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 19. Tümen Komutanı olarak görev yaptığı sıradaki "tümen emri" de yer alıyor.

6 Tümen emrinde Yarbay Mustafa Kemal, 10 günden beri yapılan muharebelerle düşmanın ancak kendi donanması korumasında sahilde dar bir mevkide taaruz etmeye mecbur bırakıldığını belirtiyor. Askerlerin gösterdiği yiğitliği "şanlı bir namus örneği" olarak nitelendiren Mustafa Kemal, hatların tahkimatının artırılması, düşman cephesindeki önemli noktalara karşı yaklaşma hatlarının inşa edilerek yaklaşılması emrini veriyor.

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