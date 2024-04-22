Gerçek otopside ortaya çıktı: Önce öldürdü, sonra konteyneri ateşe verdi
Şanıurfa’da bahçesindeki koneynerde çıkan yangında cesedi bulunan Şakir Topçu’nun cinayete kurban gittiği belirlendi. Gözaltına alınan Topçu’nun arkadaşı Adem Güzey ifadesinde cinayeti itiraf etti. Güzey, birlikte yaşadığı kadınla Topçu’nun ilişkisini öğrendiğini, cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.
Şanlıurfa’da yanan konteynerde cesedi bulunan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay 19 Nisan günü yaşandı.
Şakir Topçu’nun bahçesindeki konteyner ve otomobilinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.Ekiplerin yaptığı incelemede, konteynerde Şakir Topçu’nun cansız bedeni bulundu. Topçu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.