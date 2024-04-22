Gerçek otopside ortaya çıktı: Önce öldürdü, sonra konteyneri ateşe verdi

Bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini ve yaptığı araştırmada birlikte yaşadığı kadın ile Topçu’nun zaman zaman Sancak Mahallesi’ndeki konteynerde buluştuğunu da öğrendiğini belirten Adem Güzey, şöyle devam etti:

“Bu bilgilerin ardından Şakir'in konteyner bulunan bahçesinin bulunduğu bölgeye gelerek keşif yaptım. Konteynerin olduğu bahçenin etrafında çok fazla ev yoktu. Bunun üzerine olay günü Şakir'e canımın sıkkın olduğunu söyleyerek, birlikte zaman geçirme teklifinde bulundum. Kendisi aracıyla beni aldı ve bahçesine doğru gitmeye başladık. Bahçeye yaklaşınca Şakir'e eşimle aralarındaki ilişkiyi bildiğimi söyledim. O kadar çok sinirliydim ki ne cevap verdiğini bile hatırlamıyorum. Yanımdaki tabancayı çıkararak Şakir'i peş peşe ateş ettim. Daha sonra Şakir'i otomobilden indirip, konteynere taşıdım. Sonra konteyner ve otomobili benzin dökerek ateşe verdim.”