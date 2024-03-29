Giresun Belediye başkan adayları kimlerdir? Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye başkanı kimdir?

GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Giresun Belediyesi Başkanı AYTEKİN ŞENLİKOĞLU Kimdir?

1972 yılında Giresun'unun Dereli İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluk döneminden beri Giresun Merkezde yaşamış ve yaşamını burada devam ettirmektedir. Evli ve 3 erkek 1 kız babasıdır.



Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına başlayan Şenlikoğlu, orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise öğrenimini tamamlamasının ardından girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hukuk Fakültesi'nin 1. sınıfında gösterdiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaparak 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Eğitim hayatını tamamlayan Şenlikoğlu, memleketi Giresun'a dönerek iş hayatına başladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukat olarak Giresun'da iş hayatına devam etti ve bu dönem içerisinde Tekirdağ Çorlu’da vatani görevini 1996 yılında yaptı. Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır.



Şenlikoğlu, genç yaşında siyasete ilgi duymaya başlamış ve Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı 1994 yılı seçim çalışmalarında öğrenci olmasına rağmen aktif rol alarak Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibine dâhil olmuştur.



Bu süreç kendisinin siyasete atılmasında önemli etken olurken, 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcılığıyla aktif siyasete başlamış, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının oluşmasına büyük rol oynamış ve Partideki görevlerini 2004 yılına dek sürdürmüştür. 2004 yılında AK Parti Giresun İl Başkanı olarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış 2006 yılına kadar İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde siyasi partiler içinde "Türkiye'nin En Genç İl Başkanı" sıfatını kazanmıştır. Ardından yine AK Parti yönetimlerde yer alarak İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.



2013 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı vazifesine getirilmiş ve bu vazifesini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2017 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle tekrar İl Başkanı olarak atanan Aytekin Şenlikoğlu, ardından AK Parti Genel Başkanı ve Genel Merkezi'nin isteği üzerine 31 Mart seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı Adayı gösterildi. Giresunluların teveccühüyle seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.