Gökyüzünün hakimleri bayramda da görevde
Erzurum’da 3 bin 200 rakımlı hakim tepeye kurulan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı’nı da görevlerinin başında geçiriyor. Havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı sınırları koruyan askerler, bayramın ilk sabahı önce kendi aralarında bayramlaştı, daha sonrada ailelerini cep telefonu ile arayarak bayramlarını kutladı.
Deniz seviyesinden bin 800 rakımlı Erzurum Ovası ile 3 bin 200 rakımdaki Karga Pazarı dağına kurulan hava radar üssünde görevli askerler, bölgelerinde kuş uçurtmuyor.