Gökyüzünün hakimleri bayramda da görevde

Zorlu arazi şartlarına rağmen havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehdide karşı görev başında olan askerler, Ramazan Bayramı’nı ailelerinden ayrı geçirdi. Askerler, önce komutanları ve silah arkadaşlarıyla daha sonra da cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlaştı.