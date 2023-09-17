Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı

Türkiye kurak bir yaz dönemi geçirdi. Van Gölü de kuraklıktan etkilenen noktalardan bir tanesi oldu. Van Gölü’nün kuraklığın da etkisiyle çekilmesiyle, Urartu Krallığı tarafından inşa edilen tarihi kale ve kalıntıları ortaya çıktı.

Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 1

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi’nde, bölgede yaşanan kuraklıkla Van Gölü’nde 6 kilometreyi geçen çekilme meydana gelmesiyle su altında kalan tarihi Erciş Kalesi’ni gün yüzüne çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 2

Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor.

Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 3

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kaleyi fotoğraflayan Nihat Çavuşoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle tarihi Erciş Kalesi’nin ortaya çıktığını söyledi.

Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 4

Daha önce fotoğraf çekmek için teknelerle bölgeye geldiğini, ancak suların 6 kilometre çekilmesiyle aynı bölgeye araçla gelip, kaleyi fotoğrafladığını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Yaklaşık 40 yıldır ilçede gazetecilik yapıyorum. 1990'lı yıllarda Van Gölü'nün yükselmesiyle birlikte tarihi Erciş Kalesi sular altında kaldı. O dönem de bizler de kaleyi fotoğraflamak için sık sık teknelerde buraya geliyorduk. Şimdi de bazı fotoğraf tutkunları ile birlikte araçla bölgeye geldik. Kaleyi fotoğraflayıp, tarihi hakkında arkadaşları bilgilendirdim. Bu kalenin bin yıllık bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. 30 yıl önce buraya geldiğimde bu kale gölün ortasındaydı, şimdi tamamen günyüzüne çıktı.”
Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 5
Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 6
Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 7
Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı - 8
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