Göl çekildi, Urartu Krallığı dönemine ait kale ve kalıntılar ortaya çıktı
Türkiye kurak bir yaz dönemi geçirdi. Van Gölü de kuraklıktan etkilenen noktalardan bir tanesi oldu. Van Gölü’nün kuraklığın da etkisiyle çekilmesiyle, Urartu Krallığı tarafından inşa edilen tarihi kale ve kalıntıları ortaya çıktı.
Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi’nde, bölgede yaşanan kuraklıkla Van Gölü’nde 6 kilometreyi geçen çekilme meydana gelmesiyle su altında kalan tarihi Erciş Kalesi’ni gün yüzüne çıktı.