Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı.

Haberler - DHA 15.10.2021 - 11:23

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 1
İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı.
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 2
Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 3

Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise "Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik. Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı" diye konuştu.  

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 4
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 5
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 6
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 7
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 8
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 9
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 10
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 11
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - 12

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER