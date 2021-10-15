Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.