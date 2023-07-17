“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor

Interpol tarafından aranan ve Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu belirtilen “Gölge” lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye’de zırhlı araçlar ve silahlı korumalarla gezdiği tespit edilen “Gölge”, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak gözaltına alındı.

“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor - 1

Janıyev isimli suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu belirtilen “Gölge” lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor - 2

TÜRKİYE’DE ZIRHLI ARAÇLARLA GEZMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Chıkhladze’nin Rusya ve Azerbaycan’da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiğini, Türkiye’de ise zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiğini ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit etti.

“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor - 3

RUSYA’DA BİRÇOK CİNAYETİN FAİLİ

Chıkladze hakkında Rusya’da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından Interpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor - 4

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Chıkladze, Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor - 5

ÖRGÜTÜN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Chıkladze’nin 2020 yılında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçu ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Andrıı Malyi sahte ismiyle Türkiye’de ikamet eden ve 2016 yılında Beşiktaş’ta silahlı saldırı sonucu öldürülen Rovshan Janıyev’in ağabeyi Namıq Janıyev’in liderliğini yaptığı örgütün önemli adamlarından olduğu tespit edildi.

“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor - 6
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