“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor
Interpol tarafından aranan ve Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu belirtilen “Gölge” lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye’de zırhlı araçlar ve silahlı korumalarla gezdiği tespit edilen “Gölge”, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak gözaltına alındı.
Janıyev isimli suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu belirtilen “Gölge” lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.