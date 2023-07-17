“Gölge” İstanbul’da yakalandı | Rusya’da birçok cinayetin faili olarak aranıyor

TÜRKİYE’DE ZIRHLI ARAÇLARLA GEZMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Chıkhladze’nin Rusya ve Azerbaycan’da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiğini, Türkiye’de ise zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiğini ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit etti.