Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü

İlgililerden 2017 yılında yapılan Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı çalışmalarını kamuoyuna, basına açıklanmasını istediklerini söyleyen Mutlu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Bu 5 yıllık bir plandı. Bu planın sonunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığını bilmekte çevre örgütleri ve halk olarak bizim en doğal hakkımız. Bunu takip etmek de görevimiz”

Gönen Çayı'ndaki canlı popülasyonu ve balık çeşitliliği konularına da değinen Mutlu, “Çayda 14 farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor ama maalesef bu çayda değil 14, 2 balık türünün yaşadığına inanmak bile gerçekten çok zor. Bu kirlilik çayda yaşayan canlıların da neslinin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açıyor” şeklinde konuştu.