Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir?

ARTIK YIL NASIL GERÇEKLEŞİR?

Dünya 365 günlük Gregoryen takvimini takip ederken, aslında gezegenin Güneş'in etrafında dönmesi bir yıldan biraz daha uzun sürüyor. NASA'ya göre Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 46 saniye sürüyor. Bu süre, tipik bir yıl olarak bildiğimiz 365 güne yuvarlansa da, bu ekstra altı saat ortadan kaybolmuyor.



Bunun yerine, farkı hesaba katmak için artık yıllar eklenir. Fazladan gün, takvimlerin ve mevsimlerin kademeli olarak senkronizasyonunun bozulmasına ve mevsimlere bağlı olarak hasat, ekim ve diğer döngülerin etkilenmesine engel olur.