Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir?

Google, 4 yılda bir gerçekleşen artık günü bir Doodle ile kutluyor. Google'ın 29 Şubat 2024 tarihli Doodle tasarımı üzerinde 29 rakamı işaretli bir kurbağanın gölet gibi görünen bir yerden diğer tarafa atladığı görülüyor. Peki, artık gün nedir, neden 4 yılda bir artık yıl olur?

Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir? - 1

Google, 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle tasarımı hazırladı. Tasarıma tıklayan kullanıcılar, artık gün ile ilgili bilgilere ulaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir? - 2

ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir? - 3

ARTIK GÜNDE DOĞANLAR

Dünyanın her yerinde insanlar artık günü tuhaf gelenekler, folklor ve batıl inançlarla kutluyorlar. 29 Şubat'ta doğan kişilere "sıçrayanlar" da denir.

İngiliz hukuku gibi belirli yasal çerçevelerde, bir kişi 29 Şubat'ta doğmuşsa, artık olmayan yıllarda bu kişinin resmi doğum günü 1 Mart olarak kabul edilir.

Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir? - 4

ARTIK YIL NASIL GERÇEKLEŞİR?

Dünya 365 günlük Gregoryen takvimini takip ederken, aslında gezegenin Güneş'in etrafında dönmesi bir yıldan biraz daha uzun sürüyor. NASA'ya göre Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 46 saniye sürüyor. Bu süre, tipik bir yıl olarak bildiğimiz 365 güne yuvarlansa da, bu ekstra altı saat ortadan kaybolmuyor.

Bunun yerine, farkı hesaba katmak için artık yıllar eklenir. Fazladan gün, takvimlerin ve mevsimlerin kademeli olarak senkronizasyonunun bozulmasına ve mevsimlere bağlı olarak hasat, ekim ve diğer döngülerin etkilenmesine engel olur.

Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir? - 5

BİR SONRAKİ ARTIK YIL NE ZAMAN?

Bir sonraki artık yıl 2028'de olacak. O yıl Artık Gün 29 Şubat Salı günü kutlanacak. Bundan sonraki artık yıl 2032 olacak ve Artık Gün 29 Şubat Pazar gününe denk gelecek.

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