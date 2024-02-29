Google'dan 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle: Artık gün nedir?
Google, 4 yılda bir gerçekleşen artık günü bir Doodle ile kutluyor. Google'ın 29 Şubat 2024 tarihli Doodle tasarımı üzerinde 29 rakamı işaretli bir kurbağanın gölet gibi görünen bir yerden diğer tarafa atladığı görülüyor. Peki, artık gün nedir, neden 4 yılda bir artık yıl olur?
Google, 4 yılda bir gerçekleşen "artık yıla" özel Doodle tasarımı hazırladı. Tasarıma tıklayan kullanıcılar, artık gün ile ilgili bilgilere ulaşıyor.