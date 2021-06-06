Görese Dağı 3 gündür yanıyor

Elazığ'da Görese Dağı bölgesinde çıkan yangın 3 gündür sürüyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA 06.06.2021 - 16:31

Görese Dağı 3 gündür yanıyor - 1
Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, 3 gün önce, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Görese Dağı 3 gündür yanıyor - 2
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bugün Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı.
Görese Dağı 3 gündür yanıyor - 3
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görese Dağı 3 gündür yanıyor - 4
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Arıcak ilçesi Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında meydana gelen orman yangını söndürme çalışmaları, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediye başkanlığı personel ve araç gereç ekipleriyle devam etmekte olup, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler yapılmaktadır" denildi.
Görese Dağı 3 gündür yanıyor - 5

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