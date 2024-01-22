Görüntüler dava dosyasına girdi: Sibel’e 9 kez kafa atan saldırganı yalanlayan kayıt

“ÇOCUKLARIMI KAÇIRMAKLA TEHDİT ETTİ”

Sibel Kahraman ise ifadesinde, kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle ayrıldığı İrfan Şahin’in, daha önce de çocuklarını kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Şahin’den daha önce de şiddet gördüğünü iddia eden Kahraman, “İrfan yalan söylüyor. Her gittiğimiz mekanda zorla beni dışarı çıkarıyor. Olay günü kolumdan beni dışarıya çıkardığı gün güvenlik görevlilerine kaşımı kaldırarak, zor durumdayım deyip yardım istedim. Bana defalarca kafa attı. Aracını yol kenarına çekip kafa attı. Hepsini hatırlıyorum. İrfan Şahin, geçmiş zamanlarda vücudumda defalarca sigara söndürdü. Şikayetim devam ediyor.” diye konuştu.