Görüntüler dava dosyasına girdi: Sibel’e 9 kez kafa atan saldırganı yalanlayan kayıt
Bursa’da eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi Sibel Kahraman’ı zorla dışarı çıkarıp, bindirdiği otomobilinde 9 kafa darbesiyle yaralayan İrfan Şahin’in yargılanmasına başlandı. Olay günü Sibel Kahraman’ın zorla aracına bindiğini öne süren Şahin, kadının düşerek yaralandığını iddia etti. Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde ise Şahin’in, Kahraman’ı eğlence merkezinden zorla çıkardığı anlar yer aldı. Duruşmada konuşan Kahraman ise Şahin’in daha önce de kendisine şiddet uyguladığını belirterek, vücudunda sigara söndürdüğünü anlattı.
Bursa’da eski sevgilisini 9 kafa darbesiyle yaralayan İrfan Şahin’in 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görülmeye başlandı.
Sibel Kahraman, 2013’te erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022’de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin’den ayrılmaya karar verdi.Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman’ın evine ya da iş yerine gidip, rahatsız etmeye başladı. 2023 Eylül'de kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı.