Gözde’nin katiline istenen ceza belli oldu
İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus’u tabancayla vurarak öldüren Serdar Karamus hakkında istenen ceza belli oldu. Savcılık, Gözde’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Gözde’nin babası Yüksel Madi, “En ağır cezayı almasını istiyorum. 3 sene boyunca çok ağır işkenceler yapmış Eşimle içimiz öyle rahatlayacak.” dedi.
İzmir’de cinayete kurban giden Gözde Karamus’un katil zanlısı Serdar Karamus’un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.Olay, 21 Aralık 2023’te saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak’taki Sedat Kahraman Parkı’nda meydana geldi.