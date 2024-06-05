Gözlükten kurtulmak istedi: Retinası dağılıp kör oldu
Ankara'da hipermetrop rahatsızlığı nedeniyle kullandığı gözlükten kurtulmak isteyen Mustafa Alpar Ceylan'ın sağ gözü, operasyon sonrası görme yetisini kaybetti. Ameliyat sonrası retinasının dağıldığını ifade eden Ceylan, operasyonu yapan doktor ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Avukat Mustafa Alpar Ceylan, hipermetrop rahatsızlığı nedeniyle kullandığı gözlükten akıllı lens tedavisiyle kurtulmak istedi.
Ceylan, özel hastanede önce sağ gözü için 1 Mart'ta ameliyat oldu.
Ancak operasyon sonucunda komplikasyonlar yaşadı. Kontrollerde gözün arka tarafında ödem olduğu belirlendi ve enjeksiyon tedavisi yapıldı.