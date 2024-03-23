Grip olduğunu sandı, omurilik felci geçirdi: 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
Antalya’da yaşayan Serkan Özdemir isimli kişi sabah işe gitmek için yataktan kalkmak istediği sırada bacaklarını hissetmediğini fark etti. Özdemir, yaşadığı rahatsızlığın soğuk algınlığı olduğunu düşündü. 2 gün boyunca grip ilacı alıp evinde istirahat eden adam, bir süre sonra belden aşağısını hissetmemeye başladı. Hastaneye giden Özdemir’e omurilik felci tanısı konuldu.
Antalya’da yalnız yaşayan ve bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Serkan Özdemir, geçen yıl 24 Aralık’ta işten çıkıp evine gitti.
Dinlenmek için koltuğa uzanan Özdemir, aynı yerde uyuyakaldı.
Sabah işe gitmek için uyanan Özdemir, ayağa kalkmak için davranınca yattığı yere düştü.Bacaklarının tutmadığını fark eden Özdemir, üşüttüğünü düşünerek 2 gün grip ilacı alıp istirahat etti.