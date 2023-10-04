GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı)

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.



2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;



a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,



b) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,



c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.



Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;



a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,



b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,



Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;



a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,



b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,





