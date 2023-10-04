GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı)

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) 2. etap personel alımı sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama geldi. Başvuru süreci 6 Eylül 2023 tarihinde sona eren koruma, güvenlik görevlisi ve destek personel alımı başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı) - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) "2023 Yılı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) Alımı Başvuru ve Yerleştirme Sonuç Duyurusu" paylaştı. Güvenlik, koruma görevlisi ve destek bakım personeli alımı başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı) - 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) sonuçlarımız açıklanmıştır.

Sonuçlar için: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" denildi.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı) - 3

SONUÇ DUYURUSU

Bakanlığın resmi internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde “2023 Yılı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) Alımı” başvuruları 28 Ağustos – 06 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.

GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı) - 4

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri Merkez Teşkilatına yerleşen adaylar Bakanlık Merkez Binası Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına yerleşen adaylar ise yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 16 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.

GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı) - 5

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,


GSB 2. etap personel alımı (koruma, güvenlik görevlisi ve destek personeli) sonuçları açıklandı (Kariyer Kapısı sonuç ekranı) - 6

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası,

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası,

3) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

4) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

6) Yazılı özgeçmiş.

7) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

8) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından alınmış doğrulama kodlu belge.

9) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

10) Varsa SGK hizmet dökümü.

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