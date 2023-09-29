GSB güvenlik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımı sonuçlarında son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alımı için süreç ve adayların sorgulamaları devam ediyor. Personel alımlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolg alımları ardından gözler 2.etap sonuçlarına çevrildi. Peki, GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam sağlamak için 11 bin 455 sözleşmeleri personel alımı başvuru sonucu sorgulamaları devam ediyor. İlk etabı geçtiğimiz günlerde ilan edilen sonuçların ardından, kalan istihdamlar için sonuçlar adayların gündeminde yer alıyor. İşte, GSB güvenlik alımı sonuçları dair son bilgiler...