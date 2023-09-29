GSB güvenlik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımı sonuçlarında son durum

GSB GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.



Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır." ifadelerine yer verdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alımında ikinci etap sonuçları henüz ilan edilmedi.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.