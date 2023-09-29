GSB güvenlik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımı sonuçlarında son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alımı için süreç ve adayların sorgulamaları devam ediyor. Personel alımlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolg alımları ardından gözler 2.etap sonuçlarına çevrildi. Peki, GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB güvenlik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımı sonuçlarında son durum - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam sağlamak için 11 bin 455 sözleşmeleri personel alımı başvuru sonucu sorgulamaları devam ediyor. İlk etabı geçtiğimiz günlerde ilan edilen sonuçların ardından, kalan istihdamlar için sonuçlar adayların gündeminde yer alıyor. İşte, GSB güvenlik alımı sonuçları dair son bilgiler...

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GSB güvenlik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımı sonuçlarında son durum - 2

GSB GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alımında ikinci etap sonuçları henüz ilan edilmedi.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GSB güvenlik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımı sonuçlarında son durum - 3

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?


Adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacak.

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