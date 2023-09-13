GSB personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı: Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu görüntüleme
GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı. Bakanlık sonuçlar hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Yapılan duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli( Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi. Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirniş, başvuru süreci kısa süre içerisinde tamamlanmıştı. 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı.