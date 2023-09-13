GSB personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı: Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu görüntüleme

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı. Bakanlık sonuçlar hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Yapılan duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli( Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi. Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

GSB personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı: Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu görüntüleme - 1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirniş, başvuru süreci kısa süre içerisinde tamamlanmıştı. 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

GSB personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı: Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu görüntüleme - 2

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

GSB personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı: Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu görüntüleme - 3

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır.

Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

GSB personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı: Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu görüntüleme - 4

SONUÇLARA İTİRAZ SÜRECİNİN AYRINTILARI

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslakimzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

GSB personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı: Büro Personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonucu görüntüleme - 5

İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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