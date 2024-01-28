GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler
GSB personel alımı için süreç geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de sonuçlara odaklandı. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. İşte, GSB personel alımı başvuru sonuçlarına dair bilgiler...