GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.



Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.



Sonuçlara dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.