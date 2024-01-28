GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

GSB personel alımı için süreç geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de sonuçlara odaklandı. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. İşte, GSB personel alımı başvuru sonuçlarına dair bilgiler...

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GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler - 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Ocak’ta sona erdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından 20 gün geçerken henüz sonuçlar erişime açılmadı.

GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler - 3

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sonuçlara dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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