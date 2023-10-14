GSB Yurt Yönetim Personeli başvuru sonuçları açıklandı: 2023 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman?
GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personelinin alınacağı duyurulmuş, adaylar başvurularını 6-10 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. GSB yurt yönetim personeli başvuruları değerlendirildi, sonuçlar resmi internet adresi üzerinden ilan edildi. Sonuç duyurusunda mülakat tarihlerine de yer verildi. Peki, 2023 GSB Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edilecek 1453 Yurt Yönetim Personelinin alım süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuruların tamamlanması ardından sonuç duyurusu geldi.