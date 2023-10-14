GSB Yurt Yönetim Personeli başvuru sonuçları açıklandı: 2023 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman?

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personelinin alınacağı duyurulmuş, adaylar başvurularını 6-10 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. GSB yurt yönetim personeli başvuruları değerlendirildi, sonuçlar resmi internet adresi üzerinden ilan edildi. Sonuç duyurusunda mülakat tarihlerine de yer verildi. Peki, 2023 GSB Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman yapılacak?

GSB Yurt Yönetim Personeli başvuru sonuçları açıklandı: 2023 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman? - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edilecek 1453 Yurt Yönetim Personelinin alım süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuruların tamamlanması ardından sonuç duyurusu geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

GSB Yurt Yönetim Personeli başvuru sonuçları açıklandı: 2023 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman? - 2

YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Yurt yönetim personeli başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edildi.Adaylar yurt yönetim personeli sözlü sınavına ise 23-27 Ekim 2023 tarihlerinde katılım sağlayacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

GSB Yurt Yönetim Personeli başvuru sonuçları açıklandı: 2023 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman? - 3

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylanmıştır.

Başvuruları onaylanan ve 2023 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 23 – 27 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından ilan edilmiş ayrıca başvuru sırasında beyan etmiş oldukları e-posta adreslerine kariyerkapisi@gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav tarihi ve yerlerine ilişkin bilgiler içeren mail gönderilmiştir.

GSB Yurt Yönetim Personeli başvuru sonuçları açıklandı: 2023 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı Mülakatları ne zaman? - 4

Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde aşağıda belirtilen adreste sözlü sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Mücbir sebepler ile belirlenen tarih ve saatte sözlü sınava katılamayacak adayların, mücbir sebeplerini kanıtlar nitelikte belge (sağlık raporu, resmi yazı vb.) ile birlikte durumlarını anlatır ad-soyad, iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı dilekçelerini en geç kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihine kadar personel.sinavlar@gsb.gov.tr mail adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi. 

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER