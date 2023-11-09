Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek
Tunceli’de bin 405 gündür kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku’ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan’ın ablası Aygül Doku, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la görüştüğünü belirterek, “Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan’a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler.” dedi.
Tunceli’de bin 405 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınmayan Gülistan Doku’ya ilişkin arama çalışmalarında yeniden harekete geçiliyor.