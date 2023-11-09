Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek

Vali Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Yılmaz’ın kendisine “Sizin kadar bizler de Gülistan’ı bulmak istiyoruz.” dediğini anlatan abla Aygül Doku, “Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan’a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler. Bu dosyayı, sıfırdan yani geçmişten bu yana araştıracakları için valiye ve emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.