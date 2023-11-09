Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek

Tunceli’de bin 405 gündür kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku’ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan’ın ablası Aygül Doku, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la görüştüğünü belirterek, “Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde inceleneceğini, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan’a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler.” dedi.

Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek - 1

Tunceli’de bin 405 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınmayan Gülistan Doku’ya ilişkin arama çalışmalarında yeniden harekete geçiliyor.

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Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek - 2

Gülistan’ın ablası Aygül Doku, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek son kararnameyle kente atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la valilik binasında görüştü.

Görüşme sonrasında Aygül Doku, dosyanın baştan sona kadar yeniden inceleneceğini ve bu adımın kendilerine umut olduğunu ifade etti.

Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek - 3

Vali Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Yılmaz’ın kendisine “Sizin kadar bizler de Gülistan’ı bulmak istiyoruz.” dediğini anlatan abla Aygül Doku, “Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan’a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler. Bu dosyayı, sıfırdan yani geçmişten bu yana araştıracakları için valiye ve emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek - 4

Bu adımın kendileri için de bir umut olduğunu söyleyen Aygül Doku, “Bir an önce kardeşime ne olduğunun cevabını istiyoruz. Yeri geldiğinde aile avukatımızın dosyaya müdahale edeceğini, dosyayı baştan nerede ne eksiklik varsa, ne yapılmamışsa onun üzerine gidileceğini dile getirdiler. İnanın her yeni gelen kişi bize bir umut oluyor. Gülistan’ın karanlıktan çıkmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek - 5

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise ailenin talebi üzerine dosyanın ekipler tarafından yeniden incelenerek, araştırılacağını belirtti.

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