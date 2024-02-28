Gümrük Muhafaza ekiplerince 4 milyar 200 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince başta gümrüklü sahalar olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden sürdürülüyor.