Gümrük Muhafaza ekiplerince 4 milyar 200 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere ülke ekonomisine zarar vererek haksız rekabet ortamı oluşturan akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi çok çeşitli eşyanın kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam ediliyor.