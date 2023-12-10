Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş fırtınası ne zaman?
NASA'ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor. Peki, güneş patlaması ne zaman?
Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. İşte, güneş patlaması hakkında bilgiler...