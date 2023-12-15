Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş fırtınası ne zaman? İşte gündemdeki konuya dair bilgiler
Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. Peki, Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş fırtınası hakkındaki bilgiler haberimizde...
NASA'ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor. İşte, güneş patlaması hakkında bilgiler...