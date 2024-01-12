Güngören de saha karıştı: Taraftarlar 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
İstanbul Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor maçının sonunda taraftarlar sahaya indi. Yeşiltepe'nin teknik heyeti ile 13 yaşındaki sporcular taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.
Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynan U-14 final maçı sonunda, Haznedar taraftarları sahaya inerek karşı takıma saldırdı.
U14 A ligi Final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe kulübü karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarına doğru Yeşiltepe oyuncusuna yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı.