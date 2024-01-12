Güngören de saha karıştı: Taraftarlar 13 yaşındaki futbolculara saldırdı

"BENİ ARKADAN BAŞKA BİR HOCA İTTİ"

U-14 takımının hocası Ömer Yörük ise "Rakip bizi yendi ve şampiyon oldu, onları tebrik ediyoruz. Maçın sonlarına doğru rakip takımın hocası Süleyman Cesur, bize istenmedik el kol hareketleri yaptı ve laflar söyledi. Süleyman hoca bir şey söylemek için giderken, beni arkadan başka bir hoca itti. Ondan sonra seyircilerden 20-30 kişi sahaya inerek üzerime gelmeye başladı. Bir tanesi yumruk attı bana. Ben o sırada hakem odası vardı kendimi oraya attım. Diğer hocamız soyunma odasına kaçarken dayak yedi. Hakemle de konuştuk tek tek not aldı. Yardımcı hocaları şunu dedi o sırada, ' Hocam maç bitti niye not alıyorsunuz?'" diye konuştu.