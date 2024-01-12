Güngören'de taraflar sahaya girdi: 13 yaşındaki çocuklara böyle saldırdılar
İstanbul Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynan U-14 final maçı sonunda, Haznedar taraftarları sahaya inerek karşı takıma saldırdı. Yeşiltepe Spor Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Emel Sungur, “Çok büyük bir kaos yaşandı, 13 yaşındaki çocuklar darbedildi. Hocalarımızdan ikisini dövdüler." diye açıklama yaptı.
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