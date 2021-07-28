Güngören'de tahliye edilen binanın betonundan deniz kumu çıktı

Binada oluşan görüntü, çevrede yaşayanlarda da tedirginliğe neden oldu.

"MİDYE KABUKLARI VAR" Binadan karot örneği alan İnşaat Teknikeri Murat Demir, "Midye kabukları var. Deniz çakılları görünüyor. Bir hafta içinde bunların sonuçları çıkacak. Bunlar kesilecek düzeltilecek, basınçlanacak, laboratuvarda teste girecek. Buranın mevcut demirleri, kolon sayıları bilgisayar ortamında çizilip ona göre belirlenecek. Bir hafta içinde kesin sonuç belli olacak" dedi.